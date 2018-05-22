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Общество

Выставка артиста Русского театра Эстонии откроется 26 мая в Пскове

26 мая в фойе-музее Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина откроется персональная выставка артиста Русского театра Эстонии Александра Ивашкевича «Культура Эстонии в лицах». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На выставке будут представлены фотопортреты деятелей культуры Эстонии. Это люди разных возрастов и национальностей, но все они представляют эстонскую культуру. В рамках проекта также представлена краткая биография участников проекта.

Александр Ивашкевич родился в 1960 году в Тбилиси, в 1982 окончил Институт театрального искусства в Харькове и с 1985 года он работает в Русском театре Эстонии. Уже на протяжении долгих лет он является ведущим актёром Русского театра Эстонии.

В 2000 году Александр Ивашкевич был признан лучшим актером Эстонии за исполнение роли князя Мышкина в спектакле известного Ю. Еремина «Идиот», в 2001 году был награжден премией «Железная роза» на фестивале «Драма 2001» в Тарту. Также является обладателем приза зрительских симпатий «Любимый актер сезона 2002/2003, 2003/2004».

Кроме работы в театре Александр Ивашкевич снимается в кино: в фильмах «Никаких других желаний», «Ярослав. Тысяча лет назад», «Иван Грозный», «На крылях», « Другая жизнь Маргариты».

Выставка откроется в 17:00 и будет работать до 15 июня. Вход свободный.

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