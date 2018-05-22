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Общество

Из-за любопытства великолучанин лишился денег с банковского счета

В Великих Луках у 42-летнего мужчины произошло несанкционированное списание денежных средств со счета банковской карты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что в начале мая ему на мобильный телефон с незнакомого номера поступило СМС-сообщение, в котором  спрашивалось, не предлагал ли он обмен автомобиля с доплатой. Заинтересовавшись, великолучанин перешел по указанной ссылке, и вскоре пришло еще одно сообщение о том, что у него списано около 6 тыс. рублей.

В настоящее время полицейские в рамках возбужденного уголовного дела разбираются с обстоятельствами произошедшего.

Как отметили в пресс-службе, в данном случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения.

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