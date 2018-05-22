Псковский экослет «Зеленая планета» получил высокую оценку региональных экспертов в области экологии

17:05, 22 мая 2018, ПАИ

Заместитель директора Псковского городского молодежного центра Олеся Назарой представила проект экологического слета «Зеленая планета» на первом форуме проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодежного центра, проект слета получил высокую оценку региональных экспертов в области экологии, которые выразили готовность оказать содействие Молодежному центру в реализации задуманного.

«Кроме нашего слета «Зеленая планета» на экологической секции форума были представлены очень интересные проекты. Это и борьба с борщевиком на территории региона, пропаганда раздельного сбора мусора, создание центра сельской культуры. Восьмиклассник из Пскова придумал приспособление для очистки рек и переработки полученных отходов в органическое удобрение высокого качества. Радует, что вопросы экологии волнуют разные возрастные и социальные группы», - поделилась впечатлениями от участия в форуме Олеся Назарой.

Напомним, 18 мая сотрудники Псковского городского молодежного центра Олеся Назарой, Александр Робин, Марина Костюк и Анастасия Окенчиц приняли участие в Первом форуме проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. В мероприятии участвовали волонтеры, общественники, жители Пскова и области — все, кто подавал заявки в проект #Команда2018. Их более 440. Среди приглашенных гостей — региональные и федеральные эксперты.

Экослет пройдет с 20 по 23 июля. Организаторами являются Псковский городской молодежный центр и Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. К участию в экологическом слете «Зеленая планета» приглашаются молодые люди от 18 до 30 лет из Ганзейский городов, в том числе из Пскова. Условием участия является работа в качестве волонтера по экологическому направлению в своем городе: от субботников до крупных экопроектов.

Подать заявку или узнать подробности можно по телефону 56-44-44. Группа экослета в соцсети «ВКонтакте».