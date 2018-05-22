Три месяца исправительных работ получил житель Куньи за порку малолетнего сына своей сожительницы

13:52, 22 мая 2018, ПАИ

Куньинский районный суд приговорил местного жителя за порку малолетнего сына своей сожительницы к наказанию в виде трех месяцев исправительных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Так, вечером 17 марта мужчина в квартире по месту своего жительства стал ругаться на 7-летнего сына своей сожительницы. После чего он взял с тумбочки в комнате провод от зарядного устройства, сложил его в два ряда и дважды удалим им по девой ноге мальчика. От этого ребёнок испытал физическую боль.

Указанное уголовное дело является делом частного обвинения и возбуждено с согласия прокурора района. Ранее данный гражданин был привлечен к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) в виде административного штрафа.