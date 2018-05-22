0
15:34
ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)
10:29
По предварительным данным, экскурсионный автобус с псковскими школьниками попал в ДТП из-за плохого самочувствия водителя
13:37
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
16:05
Мотоциклиста-нарушителя преследовали сотрудники ГИБДД в Пскове (ВИДЕО)
12:07
Более 12 000 пачек сигарет изъяли псковские пограничники и таможенники за сутки
14:52
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
22:19
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность
Еще новости
Происшествия

Три месяца исправительных работ получил житель Куньи за порку малолетнего сына своей сожительницы

Куньинский районный суд приговорил местного жителя за порку малолетнего сына своей сожительницы к наказанию в виде трех месяцев исправительных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Так, вечером 17 марта мужчина в квартире по месту своего жительства стал ругаться на 7-летнего сына своей сожительницы. После чего он взял с тумбочки в комнате провод от зарядного устройства, сложил его в два ряда и дважды удалим им по девой ноге мальчика. От этого ребёнок испытал физическую боль.

Указанное уголовное дело является делом частного обвинения и возбуждено с согласия прокурора района. Ранее данный гражданин был привлечен к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) в виде административного штрафа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)
22 мая 2018
ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)
По предварительным данным, экскурсионный автобус с псковскими школьниками попал в ДТП из-за плохого самочувствия водителя
22 мая 2018
По предварительным данным, экскурсионный автобус с псковскими школьниками попал в ДТП из-за плохого самочувствия водителя 2
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
20 мая 2018
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
Мотоциклиста-нарушителя преследовали сотрудники ГИБДД в Пскове (ВИДЕО)
18 мая 2018
Мотоциклиста-нарушителя преследовали сотрудники ГИБДД в Пскове (ВИДЕО) 4
Более 12 000 пачек сигарет изъяли псковские пограничники и таможенники за сутки
15 мая 2018
Более 12 000 пачек сигарет изъяли псковские пограничники и таможенники за сутки 1
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
12 мая 2018
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность
11 мая 2018
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность 1
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
10 мая 2018
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой

Идет загрузка...