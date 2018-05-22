Ушёл из жизни Почётный энергетик «Псковэнерго» Александр Федоров

15:32, 22 мая 2018, ПАИ

21 мая на 65 году жизни скоропостижно скончался Почётный энергетик, бывший директор «Северных электрических сетей» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Александр Федоров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Более 40 лет своей трудовой биографии Александр Федоров посвятил работе в электроэнергетике. В 1973 году он поступил на работу в Невельский РЭС электромонтером и прошел здесь путь до начальника этого района электрических сетей. С 2001 по 2014 год он возглавлял предприятие Северных электрических сетей «Псковэнерго», в зоне обслуживания которого находятся Псковский, Гдовский, Плюсский, Стругокрасненский, Палкинский и Печерский районы.

По словам представителей предприятия, Александр Федоров был глубоко уверен, что личный вклад каждого сотрудника создает запас прочности энергосистемы не меньше, чем трансформаторные подстанции и линии электропередачи. Каждого из нескольких сотен работников своего производственного отделения он знал лично, ценил труд простого электромонтера, по-отечески относился к мастерам. Все называли его «наш Емельяныч».

За заслуги перед отраслью Александр Федоров был награжден званием «Почетный энергетик», имел Почетные грамоты Министерства энергетики РФ, РАО «ЕЭС России» и МРСК Северо-Запада.

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Федорова. «Александр Федоров навсегда останется в памяти коллег и друзей как профессионал высокого уровня, исключительно трудолюбивый и принципиальный человек с характерным чувством юмора», - отметили в предприятии.

Прощание с Александром Федоровым состоится 23 мая в 10:00 в Невеле, по адресу улица Льва Толстого, дом 14. Отпевание начнется в 12:00 в невельском соборе Святой Троицы.