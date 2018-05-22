0
15:34
ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)
15:11
Гипермаркет «Тележка» в Пскове закроется в июне
14:07
«Кислая» фотосессия прошла у участниц «Миссис Псков-2018»
12:53
Михаил Ведерников поручил оперативно докладывать ему о ходе расследования причин ДТП в Стругокрасненском районе
12:44
Индустриальный парк откроется на месте освободившихся площадей псковского ДСК
11:54
Не менее 10% мест будут выделены для инвалидов на каждой парковке в Псковской области
11:29
90 километров региональных автодорог планируется отремонтировать в Псковской области в 2018 году
Еще новости
Общество

Ушёл из жизни Почётный энергетик «Псковэнерго» Александр Федоров

21 мая на 65 году жизни скоропостижно скончался Почётный энергетик, бывший директор «Северных электрических сетей» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Александр Федоров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Более 40 лет своей трудовой биографии Александр Федоров посвятил работе в электроэнергетике. В 1973 году он поступил на работу в Невельский РЭС электромонтером и прошел здесь путь до начальника этого района электрических сетей. С 2001 по 2014 год он возглавлял предприятие Северных электрических сетей «Псковэнерго», в зоне обслуживания которого находятся Псковский, Гдовский, Плюсский, Стругокрасненский, Палкинский и Печерский районы.

По словам представителей предприятия, Александр Федоров был глубоко уверен, что личный вклад каждого сотрудника создает запас прочности энергосистемы не меньше, чем трансформаторные подстанции и линии электропередачи. Каждого из нескольких сотен работников своего производственного отделения он знал лично, ценил труд простого электромонтера, по-отечески относился к мастерам. Все называли его «наш Емельяныч».

За заслуги перед отраслью Александр Федоров был награжден званием  «Почетный энергетик», имел Почетные грамоты Министерства энергетики РФ, РАО «ЕЭС России» и МРСК Северо-Запада.

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Федорова. «Александр Федоров навсегда останется в памяти коллег и друзей как профессионал высокого уровня, исключительно трудолюбивый и принципиальный человек с характерным чувством юмора», - отметили в предприятии.

Прощание с Александром Федоровым состоится 23 мая в 10:00 в Невеле, по адресу улица Льва Толстого, дом 14. Отпевание начнется в 12:00 в невельском соборе Святой Троицы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)
22 мая 2018
ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)
Гипермаркет «Тележка» в Пскове закроется в июне
22 мая 2018
Гипермаркет «Тележка» в Пскове закроется в июне
«Кислая» фотосессия прошла у участниц «Миссис Псков-2018»
22 мая 2018
«Кислая» фотосессия прошла у участниц «Миссис Псков-2018» 5
Михаил Ведерников поручил оперативно докладывать ему о ходе расследования причин ДТП в Стругокрасненском районе
22 мая 2018
Михаил Ведерников поручил оперативно докладывать ему о ходе расследования причин ДТП в Стругокрасненском районе 1
Индустриальный парк откроется на месте освободившихся площадей псковского ДСК
22 мая 2018
Индустриальный парк откроется на месте освободившихся площадей псковского ДСК 14
Не менее 10% мест будут выделены для инвалидов на каждой парковке в Псковской области
22 мая 2018
Не менее 10% мест будут выделены для инвалидов на каждой парковке в Псковской области 1
90 километров региональных автодорог планируется отремонтировать в Псковской области в 2018 году
22 мая 2018
90 километров региональных автодорог планируется отремонтировать в Псковской области в 2018 году
Начался ПАИ-live с Татьяной Богдановой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
22 мая 2018
Начался ПАИ-live с Татьяной Богдановой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...