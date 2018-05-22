Находящегося в федеральном розыске великолучанина задержали сотрудники Росгвардии

17:06, 22 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках у дома на улице Зверева сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержали гражданина, находившегося в розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на молодого человека, похожего по приметам на разыскиваемого гражданина. При проверке документов выяснилось, что он действительно находится в розыске по подозрению в совершении кражи.

Гражданин был задержан и передан в отдел полиции.