10 штрафов ГИБДД оплатил житель Острова, чтобы снять запрет на регистрационные действия с машиной

16:26, 22 мая 2018, ПАИ

Сразу 10 штрафов ГИБДД оплатил житель Острова, чтобы снять со своей машины запрет на регистрационные действия.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по региону, в целях своевременности исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспорта, принадлежащего должнику.

Кроме того, к должнику судебный пристав-исполнитель неоднократно выходила по адресу проживания. Так, в мае в ходе очередного рейда должника вновь навестила судебный пристав-исполнитель. Итогом стало то, что житель Острова оплатил все свои штрафы ГИБДД на сумму в 22 тысячи рублей. Кроме того, он оплатил и свою задолженность перед физлицом на сумму в 36 тысяч рублей. Теперь, данные исполнительные производства подлежат окончанию фактическим исполнением.