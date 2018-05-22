До +22 градусов ожидается в Псковской области 23 мая

17:24, 22 мая 2018, ПАИ

23 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +6 до +11 градусов, днем - от +17 до +22.

Будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление – высокое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.