Соревнования среди кинологов уголовно-исполнительной системы Псковской области прошли в Сосновом Бору

22:45, 22 мая 2018, ПАИ

На базе ИК-6 УФСИН России по Псковской области (Сосновый Бор) состоялись ежегодные лично-командные состязания по многоборью со служебными собаками на первенство территориального Управления Федеральной службы исполнения наказания. За звание сильнейших, боролись 21 специалист-кинолог со своими четвероногими напарниками, в составе 8 команд.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по региону, на протяжении четырех дней участники преодолевали всевозможный комплекс конкурсных испытаний, демонстрировали мастерство и выучку в общем курсе дрессировки, следовой работе, обыске транспорта и объекта, прохождении полосы препятствий и бежали кросс 1 километр.

В качестве независимого судьи на соревнования был приглашен начальник кинологической службы УФСИН России Карелии Михаил Вершинин.

По словам начальника кинологической службы регионального УФСИН Александра Филиппова на протяжении всех соревновательных дней борьба за титул победителя была бескомпромиссной, что заставляло членов жюри тщательно следить за выполнением упражнений, детально оценивать как теоретические, так и практические задания.

По итогам соревнований переходящий кубок победителя XXIII первенства кинологов УИС Псковской области в этом году сменил владельца. Обладателем награды в командном зачете впервые за всю историю соревнований стала команда ИК-6 (Сосновый Бор), второе место заняла ИК-3, третье – ИК-5. В личном первенстве пьедестал почета поделили: Алексей Семенов (ИК-2) – золото, Инна Фадеенкова (ИК-5) – серебро, Андрей Федотов (ИК-6) – бронза.

Помимо основных наград, были учреждены отдельные номинации для наиболее отличившихся четвероногих питомцев. Служебная собака Урза Инны Фадеенковой (ИК-5) признана лучшей поисковой собакой, в общем курсе дрессировки не было равных собаке из ИК-3 Оберлауф Блокбастер Олега Абрамова.

В номинации «Лучшая собака - задержание, охрана, конвоирование» свое победоносное имя подтвердила собака по кличке Урза Инны Фадеенковой (ИК-5), наилучший результат в отработке следа принадлежит питомцу по кличке Лекса Натальи Певцовой (ИК-4), а на кроссе в 1000 метров лучший результат показал Станислав Федоров со служебной собакой по кличке Герда (Отдел по конвоированию).

Кроме этого, номинации «Самый быстрый специалист – кинолог со служебной собакой» и «За самую скоростную собаку» проводились уже второй год. Их обладатели показали высокие результаты. Сотрудник Отдела по конвоированию Станислав Федоров и его питомец Герда смогли за рекордно короткое время преодолеть дистанцию в 1 километр, а собака по кличке Виконта Андрея Федотова (ИК-6) успешно прошла полосу препятствий из 5 элементов и стала самой скоростной, преодолев дистанцию за 21,82 секунды.

По завершению масштабного мероприятия победители и призеры соревнований награждены ценными подарками, грамотами и медалями.