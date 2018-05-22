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Общество

Спектакли Рижского русского театра увидят псковичи

Рижский Русский театр имени Михаила Чехова в рамках федеральной программы «Большие гастроли» представит на сцене Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина два спектакля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В частности, 26 мая в 18:00 на большой сцене Псковского драмтеатра состоится спектакль «Альбом» по рассказу Аркадия Аверченко, в постановке главного режиссера Омского государственного академического театра драмы Георгия Цхвиравы.  Спектакль «Альбом» - первое обращение к текстам этого автора с 1923 года.

Кроме того, 27 мая в 18:00 на сцене Псковского театра пройдет спектакль «Метод Грёнхольма». «Остросюжетный детектив, интеллектуальный триллер, жесткая в своей иронии комедия, пронзительно точное отражение изощренных «деловых игр». Жорди Гальсеран, драматург, сценарист и переводчик, получил всемирную известность именно благодаря этой пьесе», - отметили в театре.  

Спектакль расскажет об интригующей борьбе четырех кандидатов на вакансию топ-менеджера в корпорации с мировым именем.

Рижский русский театр имени Михаила Чехова (до 2006 года – Государственный Рижский театр русской драмы) – старейший в мире русский театр за пределами России – был открыт 2 октября 1883 года. В сентябре 2006 года театр вернул себе историческое название «Рижский русский театр» и получил право именоваться театром имени Михаила Чехова, отдавая дань памяти актеру, режиссеру и педагогу, посвятившему два года (1932-1934) работе в Риге и открывшему здесь свою первую школу. Сегодня в репертуаре театра представлены как русская и мировая классика, так и работы молодых драматургов. На большой и малой сценах играют спектакли всех жанров, включая детские и музыкальные представления.

Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте. Спектакли предназначены для зрителей старше 16 лет.

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