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Отчёт о работе утвердил правовой комитет Псковской гордумы

22 мая состоялось заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы шестого созыва под председательством депутата Эдуарда Белова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, исполняющий полномочия главы администрации города Александр Коновалов, председатель контрольно-счетной палаты Пскова Василий Гончар, руководители органов и структурных подразделений города, представители общественности.

Члены комитета заслушали и единогласно утвердили отчет председателя комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправлению ПГД за период с 22 сентября 2017 года по 30 апреля 2018 года. Согласно отчету было проведено 7 заседаний комитета, рассмотрено 39 вопросов, из них 5 - контрольного характера, а 34 внесены на рассмотрение сессии Псковской городской Думы.

Депутат Федор Постнов поднял вопрос об оперативности внесения изменений в нормативные акты муниципалитета и приведения их в соответствие с федеральным законодательством. После обмена мнениями глава города поручил правовому отделу Псковской городской Думы ежеквартально проводить с депутатами рабочие встречи по изменениям в законодательстве, чтобы своевременно менять нормативную базу. Утвержденный членами комитета отчет будет внесен в повестку предстоящей, очередной, 10-й сессии ПГД, которая состоится в начале июня.

Далее депутаты рассмотрели вопрос об организации оказания услуг катания на лошадях и установлении сезонных нестационарных аттракционов на территории города. Так, постановлением администрации города от 28 декабря 2011 года № 3396 в Пскове закреплены места, где разрешается катание на лошадях. Это два сквера на Завеличье по улице Западной и на Запсковье между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Катание в других местах массового пребывания граждан, в том числе, в Детском парке запрещено. По словам представителя администрации города, в 2017 году совместно с полицией в ходе рейдов выявлены многочисленные нарушения принятых норм, составлено 9 протоколов об административных правонарушениях.

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