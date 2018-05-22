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Политика

Заседание комиссии по регламенту и депутатской этике прошло накануне очередной сессии ПГД

21 мая в Псковской городской Думе состоялось заседание комиссии по регламенту и депутатской этике. Оно прошло под руководством председателя комиссии Владимира Воробьёва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На заседании был рассмотрен отчет председателя комиссии за период с 22 сентября 2017 года по 30 апреля 2018 года. В частности, в ходе своего доклада, Владимир Воробьев рассказал о том, в чем заключалась основная работа комиссии в отчетный период, а именно в организации подготовки, сбора и направлении губернатору Псковской области сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Псковской городской Думы шестого созыва и членов их семей.

Напомним, что согласно федеральному закону от 5 октября 2015 года «О противодействии коррупции» все депутаты с 2016 года обязаны предоставлять декларации о своих расходах за предшествующий год. В соответствии с решением Псковской городской Думы обязанности по сбору вышеуказанных сведений возложены на комиссию по регламенту и депутатской этике.

Владимир Воробьёв также уточнил, что в ходе работы комиссии для депутатов городского парламента был проведен совместный с кадровой службой Псковской городской Думы семинар о правилах заполнения документов.

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