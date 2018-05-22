Отделение ПФР по Псковской области: Проверить добросовестность своего работодателя можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета

20:52, 22 мая 2018, ПАИ

Отделение ПФР по Псковской области рекомендует жителям региона контролировать свой индивидуальный лицевой счет.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ПФР, официальное трудоустройство и «белая» заработная плата – основные факторы, влияющие на размер будущей пенсии. Если же при оплате труда применяются «серые схемы», то страховые взносы на пополнение пенсионного счета работника не поступают совсем, или поступают в минимальном размере. Проверить добросовестность своего работодателя можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС).

Выписка из индивидуального лицевого счета позволяет проконтролировать полноту и своевременность перечисления страховых взносов, как текущим работодателем, так и бывшими, посмотреть, учтены ли различные периоды работы после 2002 года в стаж.

Наиболее удобный способ проверить свой пенсионный счет – через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на сайте госуслуг. Если регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации нет, то справку можно предварительно заказать, используя соответствующий электронный сервис на сайте Пенсионного фонда, не требующий регистрации, далее выбрать дату, удобную для ее получения.

«Если же гражданин прошел полную регистрацию, то в личном кабинете он может в режиме online посмотреть и распечатать извещение о состоянии индивидуального лицевого счета», - отметили в ПФР.

Также заказать выписку можно через Единый портал государственных услуг, при личном визите - в офисах МФЦ или территориальных органах ПФР.

Добавим, что по всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте.