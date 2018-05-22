Очередной выпуск альманаха «Миссис Псков-2018» покажут сегодня в эфире «Первого Псковского»
Сегодня, 22 мая, в эфир телеканала «Первый Псковский» сразу после вечерних новостей, в 19:00, выйдет очередной выпуск видеоверсии конкурса красоты и таланта «Миссис Псков-2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
В новой серии псковичи смогут увидеть, как конкурсантки принимали участие в большом гала-шоу, в рамках которого они стали моделями, демонстрирующими модную одежду на подиуме.
Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ филармонии. Билеты на «Миссис Псков - 2018» уже поступили в продажу. Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский» при поддержке Управления культуры администрации Пскова.
Генеральный спонсор конкурса – Центр кровельных и фасадных систем.
Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ».
Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского».
Официальные партнеры - CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис».
Аккредитованное видео – Евгений Родин.
Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest.
Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев.
Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова.
Интерьерная фотостудия - студия «Родина».