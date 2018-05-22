Очередной выпуск альманаха «Миссис Псков-2018» покажут сегодня в эфире «Первого Псковского»

17:27, 22 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 22 мая, в эфир телеканала «Первый Псковский» сразу после вечерних новостей, в 19:00, выйдет очередной выпуск видеоверсии конкурса красоты и таланта «Миссис Псков-2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В новой серии псковичи смогут увидеть, как конкурсантки принимали участие в большом гала-шоу, в рамках которого они стали моделями, демонстрирующими модную одежду на подиуме.

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ филармонии. Билеты на «Миссис Псков - 2018» уже поступили в продажу. Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский» при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса – Центр кровельных и фасадных систем.

Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ».

Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского».

Официальные партнеры - CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис».

Аккредитованное видео – Евгений Родин.

Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest.

Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев.

Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова.

Интерьерная фотостудия - студия «Родина».