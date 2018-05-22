Центробанк представил полимерную банкноту к Чемпионату мира по футболу-2018

15:54, 22 мая 2018, ПАИ

Первый заместитель председателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук представили пластиковую банкноту к Чемпионату мира по футболу-2018, пишет РИА Новости.

Номинал купюры составил сто рублей, а тираж – 20 млн.

Как пишет издание, Ольга Скоробогатова отметила, что это первая банкнота, посвященная футболу, изготовленная на полимерной основе. По ее словам, в дальнейшем эту технологию применят для модернизации других банкнот.

Аркадий Трачук заявил, что по оценкам специалистов, долговечность банкнот на полимерной основе в 2,5 раза выше, чем бумажных. Памятные банкноты можно будет приобрести в банках страны.

«В мае-июне банкноты будут доставлены во все регионы России, чтобы кредитные организации могли предлагать их населению», — приводит слова Ольги Скоробогатовой издание.

Напомним, Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.