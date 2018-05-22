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Общество

Концерт ансамбля «Юность» пройдёт в Пскове 23 мая

23 мая в 18:30 в концертном зале отделения культуры и искусств Псковского областного колледжа (улица Набат, 5) состоится отчетный концерт народного коллектива, хореографического ансамбля «Юность». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Как рассказала руководитель ансамбля Алёна Тагирова, в концертной программе будут представлены лучшие танцевальные композиции прошлых лет, а также новые, поставленные выпускниками специализации «Хореографическое творчество» в последние годы.

«Концерт станет ярким танцевальным шоу, в котором молодые хореографы смогут продемонстрировать в полной мере своё профессиональное мастерство, исполнительскую технику, сценическую культуру и, главное - свою увлечённость танцем», - отметила она.

Вход на концерт свободный.

Напомним, что открытие хореографической специализации в Псковском областном культурно-просветительном училище состоялось в 1965 году. Первые педагоги - Кучинский В.Н., Кучинская Ж.Д., Мансуров В.И. и Мансурова Л.А. заложили основы творческого, высокопрофессионального подхода к обучению, демократических и уважительных отношений. На базе хореографической специализации был создан ансамбль «Юность». Около 20 лет художественным руководителем ансамбля являлась хореограф Ирина Фёдорова. Студенческий ансамбль неоднократно становился лауреатом Международных фестивалей, а также активно участвовал в областных и городских мероприятиях. Ежегодно коллектив ансамбля успешно представляет русское танцевальное искусство в странах Балтии. На базе ансамбля организуются мастер-классы, творческие лаборатории, семинарские занятия для преподавателей Пскова и области.

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