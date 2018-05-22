Михаил Ведерников поручил провести рейд по псковским парковкам для инвалидов

15:52, 22 мая 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил провести в Пскове проверку парковок для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такую задачу он поставил на заседании администрации региона во вторник, 22 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«У меня вчера состоялась встреча с Мариной Эдуардовной. Очень много жалоб на места парковки для инвалидов. По Пскову нужно провести рейд, может быть, совместный с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Нужно посмотреть, насколько эти места соответствуют ГОСТам, отмечены ли они соответствующими знаками или нет, являются ли они свободными для автомобилей инвалидов», — сказал Михаил Ведерников.

Участники заседания администрации Псковской области одобрили внесение изменений в порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения. Согласно документу, на каждой парковке в Псковской области будут выделены не менее 10% бесплатных парковочных мест (но не менее одного парковочного места) для транспортных средств инвалидов I, II, III групп, а также для машин, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На основе данного постановления органы муниципальной власти могут разработать и принять аналогичные правовые акты на своих территориях. Врио губернатора Михаил Ведерников поручил и. о. председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорю Сильченкову организовать совместно с муниципалитетами эту работу.