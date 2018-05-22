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Общество

Зоны подтопления и затопления будут определены в Псковской области

Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды подвел итоги открытого конкурса на выполнение работ по определению зон затопления и подтопления на территории региона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, речь идет о 28 населенных пунктах, расположенных неподалеку от озер Орша и Невельское, рек Льста, Лидва, Вруда, Великая, Череха, Пскова, Утроя и Синяя.

На торги поступили семь заявок. Победителем признана компания «Ленводпроект», предложившая наименьшую цену — 3 млн рублей. Начальная цена контракта составляла 4 млн рублей. Подрядчик приступит к выполнению работ с момента заключения контракта, который планируется подписать до 1 июня. Окончание работ запланировано на 31 марта 2019 года.

Сэкономленные в результате конкурсных процедур средства будут направлены на определение зон затоплении и подтопления еще на 86 объектах Псковской области.

Работы проводятся за счет средств областного бюджета в рамках ведомственной целевой программы «Комплекс мер по охране окружающей среды на территории Псковской области на 2018–2020 годы». Они направлены на защиту территорий и объектов от негативного воздействия вод. В этих целях определяются зоны затопления и подтопления, для которых устанавливается особый режим использования. Например, в границах этих зон запрещается размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий.

Отметим, что в 2016 году по зонам затопления проведены работы в Невельском районе Псковской области (по рекам Еменка и Уща).

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