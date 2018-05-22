Более 50 вылетов произвела псковская санавиация в этом году

16:38, 22 мая 2018, ПАИ

53 вылета произвела Санитарная авиация в Псковской области по состоянию на 21 мая с начала года. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Денис Сачков сегодня, 22 мая.

Он отметил, что всего поступили 114 заявок из лечебных учреждений, были эвакуированы 52 пациента. «Один вылет был пустой, вертолет не долетел до Великих Лук из-за плохой погоды», – пояснил Денис Сачков.

«Общее летное время - 146 часов, а отдежурила бригада 768 часов», – сообщил он, и добавил, что услугами санавиации в этом году пользовалась пока только Псковская областная клиническая больница.

Денис Сачков подчеркнул, что контракт с ЗАО «Русские Вертолетные Системы» полный, до конца года.