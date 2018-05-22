0
18:12
Виртуальный «Бой с Чемпионом» пройдет в Пскове 28-31 мая
17:51
50 млн рублей на строительство велоцентра в Великих Луках выделило Правительство РФ
17:43
Время детское: ПАИ-live с Татьяной Богдановой (ВИДЕО)
17:27
Очередной выпуск альманаха «Миссис Псков-2018» покажут сегодня в эфире «Первого Псковского»
16:57
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы
16:38
Более 50 вылетов произвела псковская санавиация в этом году
15:52
Михаил Ведерников поручил провести рейд по псковским парковкам для инвалидов
Еще новости
Общество

Более 50 вылетов произвела псковская санавиация в этом году

53 вылета произвела Санитарная авиация в Псковской области по состоянию на 21 мая с начала года. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Денис Сачков сегодня, 22 мая.

Он отметил, что всего поступили 114 заявок из лечебных учреждений, были эвакуированы 52 пациента. «Один вылет был пустой, вертолет не долетел до Великих Лук из-за плохой погоды», – пояснил Денис Сачков.

«Общее летное время -  146 часов, а отдежурила бригада 768 часов», – сообщил он, и добавил, что услугами санавиации в этом году пользовалась пока только Псковская областная клиническая больница.

Денис Сачков подчеркнул, что контракт с ЗАО «Русские Вертолетные Системы» полный, до конца года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Виртуальный «Бой с Чемпионом» пройдет в Пскове 28-31 мая
22 мая 2018
Виртуальный «Бой с Чемпионом» пройдет в Пскове 28-31 мая
50 млн рублей на строительство велоцентра в Великих Луках выделило Правительство РФ
22 мая 2018
50 млн рублей на строительство велоцентра в Великих Луках выделило Правительство РФ
Время детское: ПАИ-live с Татьяной Богдановой (ВИДЕО)
22 мая 2018
Время детское: ПАИ-live с Татьяной Богдановой (ВИДЕО)
Очередной выпуск альманаха «Миссис Псков-2018» покажут сегодня в эфире «Первого Псковского»
22 мая 2018
Очередной выпуск альманаха «Миссис Псков-2018» покажут сегодня в эфире «Первого Псковского»
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы
22 мая 2018
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы 1
Более 50 вылетов произвела псковская санавиация в этом году
22 мая 2018
Более 50 вылетов произвела псковская санавиация в этом году
Михаил Ведерников поручил провести рейд по псковским парковкам для инвалидов
22 мая 2018
Михаил Ведерников поручил провести рейд по псковским парковкам для инвалидов
ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)
22 мая 2018
ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)

Идет загрузка...