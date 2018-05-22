Иван Цецерский поздравил ветерана Великой Отечественной войны с юбилеем

16:24, 22 мая 2018, ПАИ

22 мая глава Пскова Иван Цецерский поздравил ветерана Владимира Васильева с 95-летним юбилеем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Вы относитесь к плеяде настоящих героев, которым довелось пережить суровые годы Великой Отечественной войны, вынести на своих плечах все тяготы военного времени. Свойственные вам любовь к жизни, огромная сила духа, целеустремленность, трудолюбие всегда помогали вам преодолеть любые невзгоды, вынести все испытания. Позвольте выразить Вам бесконечную благодарность за нашу Победу и за всю вашу жизнь, которая, безусловно, является примером для нашей молодежи», - подчеркнул градоначальник, пожелал ветерану крепкого здоровья, долгих лет жизни, внимания родных и близких и вручил приветственный адрес главы города и поздравительную открытку от президента России Владимира Путина.

Также к словам поздравления присоединился представитель администрации Псковской области. Она передала поздравления и подарок от врио губернатора региона Михаила Ведерникова.

«Владимир Васильев обрадовался гостям и поздравлениям и поблагодарил всех за заботу и внимание, - отметили в пресс-службе.

Отметим, Владимир Васильев родился в деревне Воробьевка Псковского района. В 1934 году семья перебралась в Псков. С января 1942 года по 1944 года - член подпольной молодежной группы, действовавшей в Пскове. Вместе с другими молодыми подпольщиками записывал на обрывках обоев передаваемые по радио сводки Совинформбюро о положении на фронтах. Затем расклеивал их по городу. После войны окончил Печорское педагогическое училище, затем - Псковский педагогический институт. Преподавал в школах областного центра. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени (11. 03. 1985), медалями «За боевые заслуги» (31. 07. 1946), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» (25. 10. 1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (13. 02. 1995). Работал около 60 лет в школах Пскова учителем биологии.