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Общество

В Пскове прошла церемония награждения талантливых детей «Ассамблея звезд - 2018»

22 мая в Пскове прошла торжественная церемония награждения за особые достижения в сфере культуры «Ассамблея звезд-2018». Участников творческих коллективов, воспитанников детских музыкальных школ и школ искусств города, а также их руководителей чествовали за их достижения в области культуры и искусства, высокие результаты в художественном образовании, активное участие в культурной жизни города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Талантливых псковичей приветствовала заместитель главы города Елена Полонская, отметив, что Псков гордится достижениями своих жителей - музыкантов, художников, писателей, исполнителей различных направлений и стилей. «Вы, ребята, - люди с особым видением мира, умением совмещать учебу и танцы, рисование, пение, музицирование, научную деятельность. Вы самая большая ценность нашего города и его будущее. Мы гордимся вами», - подчеркнула Елена Полонская и вручила памятные подарки и грамоты победителям и дипломантам международных, всероссийских и региональных конкурсов.

Также заместитель начальника Управления культуры администрации Пскова Вячеслав Рахман поздравил участников церемонии с заслуженными наградами и отметил, что не перестает восхищаться достижениями псковичей в хореографическом искусстве, оригинальном жанре, живописи и других сферах.

В ходе церемонии прозвучали музыкальные композиции в исполнении воспитанников музыкальных школ города. Мероприятие закончилось общей фотографией на память, которая будет помещена в традиционный фотоальбом «Ассамблея звезд-2018».

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