Рост спроса и предложения отмечен на рынке труда для рабочего персонала в Псковской области

17:49, 22 мая 2018, ПАИ

Аналитики HeadHunter по Северо-Западу проанализировали рынок труда для рабочего персонала в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации представители службы HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад, по данным исследования, растет как спрос, так и предложение: в апреле количество вакансий увеличилось почти в 11 раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а количество резюме от представителей рабочего персонала на hh.ru – в три раза.

При этом уровень конкуренции в период с января по апрель был стабильно низким: примерно, одно резюме на одну вакансию. Для сравнения: в апреле 2017 года hh. индекс в сфере «Рабочий персонал» был равен 1,6 п., тогда как сейчас – 0,4 п. По факту, в регионе можно констатировать острый дефицит специалистов в исследуемой профобласти.

Отмечается, что самыми востребованными у работодателей из Псковской области за последние три месяца стали следующие специалисты: токари, фрезеровщики (31% от общего числа вакансий в данной профобласти), операторы станков (16%), наладчики (12%), а также электрики, сварщики и электромонтеры (по 11%). Чуть меньше вакансий открыто для слесарей – 10% от общего количества предложений о работе – и для монтажников (9%).

Средние зарплатные ожидания соискателей в исследуемой профобласти равнялись в среднем 25 тысяч рублей. Традиционно многое зависит от опыта работы, позиции и профессии специалиста. Например, средняя предлагаемая заработная плата операторов станков составила 66 тысяч рублей, грузчиков – 20 тысяч рублей, разнорабочих – 15 тысяч рублей.

Что касается «топовых» вакансий, самую высокую зарплату в мае предлагают механизатору – 40 тысяч рублей, токарю – от 35 тысяч рублей и специалисту по наладке и ремонту КИПиА – от 30 тысяч рублей.

Отметим, что в ходе исследования было проанализировано 992 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями из Псковской области в профобласти «Рабочий персонал» в период с 1 марта по 17 мая.