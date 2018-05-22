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Общество

IV региональный съезд библиотекарей пройдет 24 мая в Пскове

24 мая на базе Псковской областной универсальной научной библиотеки (улица Профсоюзная, дом 2) пройдет IV съезд библиотекарей Псковской области, посвященный празднованию Общероссийского Дня библиотек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В рамках съезда состоятся подведение итогов работы за 2017 год, награждение лучших библиотек области, библиотечных специалистов - победителей областных профессиональных конкурсов.

Начало работы съезда в 11:00. Место проведения: Псков, улица Профсоюзная, дом 2, актовый зал, 1 этаж.

Организаторами выступают Псковская библиотечная ассоциация, ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. 

Напомним, что Общероссийский День библиотек — праздник работников российских библиотек отмечается ежегодно 27 мая начиная с 1995 года.

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