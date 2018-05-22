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Политика

Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы

Депутат Юлия Пожидаева высказала идею о создании псковского Дисней-Лэнда, куда могли бы приехать родители с детьми для отдыха. Об этом она заявила во время заседания комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы шестого созыва 22 мая, где обсуждался вопрос установки уличных аттракционов.  

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитете, размещение сезонных аттракционов в Пскове вызвало дискуссию. В настоящее время администрация города выдала 10 разрешений на установку сезонных аттракционов. По словам исполняющего полномочия главы администрации города Александра Коновалова, идет разработка порядка размещения батутов в Пскове с учетом действующего федерального и регионального законодательства, а также благоустройства города.

Присутствующие сошлись во мнении, что газоны - не место для размещения подобных аттракционов.  

Парламентарий Валерий Тюменцев предложил создать рабочую группу с участием депутатов, руководителей администрации города, прокуратуры, индивидуальных предпринимателей для проработки вопроса о месте установки батутов и сезонных аттракционов. Члены комитета проголосовали «за». Состав рабочей группы определен, ее работа начнется на следующей неделе.

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