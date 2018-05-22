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Общество

Псковская областная библиотека объявила сезон летнего чтения открытым

В июне-августе Псковская областная универсальная научная библиотека в помощь организаторам летних школьных лагерей Пскова проводит цикл мероприятий «Летнее чтение. Сезон 6», в который вошли информационно-познавательные краеведческие программы, литературные и исторические часы, экологические уроки, игры.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, встречи планируется провести на площадках школ города. Время проведения и темы мероприятий – по согласованию.

Запись по телефону: 72-45-62, заместитель генерального директора по развитию ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» Василиса Владимирова.

Ознакомиться с программами летнего чтения и записаться в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) можно по телефонам: 68-20-41, 68-20-19; в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих (улица Набат, 5) по телефону: 72-89-49.

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