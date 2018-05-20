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Культура

«Шебутной концерт» представят на сцене Псковского театра драмы в конце мая

29 и 30 мая в 18:00 на малой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина пройдет необычный концерт под названием «Ой!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

В основе представления - первый дипломный проект студентов актерского курса Российского Государственного института сценических искусств в Санкт-Петербурге (РГИСИ). Студенты очно-заочного экспериментального актерского курса проходят обучение на базе Псковского театра. Руководитель курса - народный артист РФ Игорь Волков; преподаватели актерского мастерства - заслуженный артист РФ Сергей Попков, заслуженная артистка РФ Надежда Чепайкина.

Концерт поставлен в необычном формате синхро-буффонады, требующей от исполнителей владения голосом, пластикой тела, мгновенными реакциями и перевоплощениями. Для студентов это опыт публичного выступления и очень важный этап для завершения первого года обучения, отметили в дирекции.

На концерте зрители увидят 25 номеров и смогут оценить уровень профессиональной подготовки будущих актеров псковской сцены. А также наблюдать за их профессиональным ростом и развитием во время таких публичных экзаменов.

Билеты на сайте и в кассе театра. 12+

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