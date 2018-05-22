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Общество

Пскович установил три рекорда области на турнире по тяжёлой атлетике

Три рекорда Псковской области в рывке, толчке и сумме двоеборья установил пскович Владимир Васильев (СК «Пауэр») на VI Кубке региона по тяжелой атлетике, который состоялся 19 мая в Пскове. Спортсмен был признан абсолютным Чемпионом Кубка среди мужчин, юниоров и старших юношей, сообщили Псковского агентства информации который установил три новых рекорда области.

Среди девушек абсолютной чемпионкой стала Мария Петрова из Себежа, у младших юношей – Дмитрий Коноплянников из Бежаниц.

От Пскова в соревнованиях приняли участие спортсмены СК «Пауэр», ДЮСШ «Надежда» и фитнес центра «Х-пресс», а также тяжелоатлеты из Псковского района, Бежаниц и Себежа.

Как рассказали ПАИ организаторы, впереди у спортсменов Чемпионат СЗФО, соревнования в Калужской области и Новополоцке (Белоруссия).

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