Псковская делегация приняла участие в заседании собрания Союза русских Ганзейских городов

18:26, 22 мая 2018, ПАИ

Заместитель главы Пскова Елена Полонская в составе псковской делегации приняла участие в заседание собрания Союза русских Ганзейских городов, которое прошло в Великом Новгороде в рамках Ганзейской недели. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Елена Полонская вручила мэру Великого Новгорода Юрию Бобрышеву приветственный адрес от главы Пскова Ивана Цецерского и выступила с докладом о подготовке к 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени и 9-ым русским Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в 2019 году. Представители тех городов, которые уже организовывали подобные праздники, поделились опытом и рассказали, на что следует обратить особое внимание при подготовке к столь крупному, имеющему статус международного, мероприятию.

Елена Полонская рассказала о ходе подготовке Пскова к предстоящему празднику: «Сегодня как никогда важно не только сохранить многолетние дружеские отношения между ганзейскими городами, но и заложить основу для будущих проектов», - подчеркнула Елена Полонская.

Всего же Ганзейский праздник посетили около 20 тысяч человек из России и Европы. Старт традиционному мероприятию дало большое костюмированное шествие, возглавляемое праздничным оркестром.

Праздничная колонна, в рядах которой весь путь от Площади Победы-Софийская до сцены, установленной на Ярославовом Дворище, прошли и представители псковской делегации. Здесь состоялось театрализованное представление, чествование гостей и официальное открытие мероприятия.

Открывая мероприятие, мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев отметил, что на праздник приехали представители практически всего союз русских ганзейских городов, а также, из Риги, Любека, Брюгге, а также Генеральные консулы Польши и Эстонии в Санкт-Петербурге. Глава Новгорода особо подчеркнул, что дружба между ганзейскими городами - это залог мира.

Программу мероприятия продолжили концерты, фестиваль средневековой музыки от исполнителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Риги, а также огненное шоу.

На Ярославовом дворище расположился «Ганзейский торг», интерактивные площадки: «травный», «пыточный», «учебный» и «мерный» дворы, лагерь исторической реконструкции. В числе развернувших торговые ряды были и предприниматели из Пскова. Они представили традиционные изделия мастеров и блюда псковской кухни.

Напомним, что Великий Новгород был крупнейшим торговым партнёром средневековой Ганзы, а в 20 веке стал первым из российских городов, вошедших в Ганзейский союз Нового времени. Также город выступил инициатором создания Союза русских Ганзейских городов.