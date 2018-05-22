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Общество

Зоозащитная организация «Шанс» объявила акцию «День стольника»

Псковская зоозащитная организация «Шанс» объявила акцию «День стольника», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации.

«Суть акции в том, что, перечислив 100 рублей или больше (по желанию), вы поможете сдерживать размножение собак. 100 рублей – это совсем немного, однако эта сумма может изменить мир бездомной собаки», - отметили зоозащитники.

Средства, собранные в ходе акции пойдут на погашение долга за наркоз для отлова и стерилизаций бездомных собак (диких, беременных, течных), приобретение шовного материала и чипов для животных. Всего на эти цели требуется более 46 тысяч рублей.

На данный момент организация «Шанс» существует на средства добровольных пожертвований граждан. Прекращать работу по предотвращению размножения бездомных собак «Шанс» не намерен и рассчитывает на помощь псковичей. «Если мы не будем ловить и стерилизовать, то мы получим большое количество щенков, они быстро вырастут и сформируют новые стаи», - сказано в обращении организации.

Реквизиты для участия в акции: 

номер карты Сбербанка для сбора пожертвований 

6762 8051 9016 9735 28 (набирать без пробелов) 

привязана к телефону 8-911-352-63-03. 

получатель Мария Анатольевна Величко. 

PayPal: masha19711@yandex.ru.

Все поступления отражаются в группе «Шанса» по этой ссылке.

Отчет о расходах тоже можно найти в группе «Шанса» в соцсети «ВКонтакте».

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