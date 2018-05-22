Пожаловаться на задержку зарплаты могут псковичи через приложение Роструда «Я - инспектор»

20:38, 22 мая 2018, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает, что пользователи мобильного приложения Роструда «Я — инспектор» могут жаловаться на задержку заработной платы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В приложении «Я — инспектор» доступны темы «Задерживают зарплату», «Произведены удержания из заработной платы», «Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни», «Работодатель платит меньше, чем предусмотрено трудовым законодательством».

Также Федеральная служба по труду и занятости предлагает гражданам использовать мобильное приложение «Я – инспектор» для фиксации нарушений требований трудового законодательства в сфере охраны труда. Каждый гражданин с помощью приложения может сфотографировать факт нарушения требований охраны труда по одной из предложенных тематических категорий, дополнить фотоматериалы комментариями и отправить обращение на рассмотрение в государственную инспекцию труда.

Дополнительные возможности позволяют гражданам наиболее оперативно информировать государственную инспекцию труда о фактах невыплаты зарплаты и производственного травматизма, и повлиять на недобросовестных работодателей.

Добавим, что мобильное приложение — бесплатное. Оно размещено на площадках популярных магазинов приложений для смартфонов («Google Рlау» и «Арр Store»).