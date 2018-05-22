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Общество

229 инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в Пскове и Псковском районе

Пенсионный фонд России начал осуществление единовременной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ПФР, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Пскове и Псковском районе выплату получат 229 инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Пенсионный фонд РФ уже провел всю необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты. Выплата будет осуществляться инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в мае-июне.

«Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР», - отметили в ПФР.

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