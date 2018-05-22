Виртуальный «Бой с Чемпионом» пройдет в Пскове 28-31 мая

18:12, 22 мая 2018, ПАИ

28-31 мая в Пскове на базе спортивно-развлекательного парка «Простория» пройдет турнир по киберспорту «Бой с Чемпионом», сообщили Псковскому агентству информации в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

«Сильнейшие спортсмены области смогут проявить себя в популярной мировой игре в жанре файтинг», – рассказали организаторы мероприятия, и пояснили, что соревнования пройдут в дисциплине UFC3 [симулятор боев ММА - ПАИ] на консолях Sony PlayStation 4.

Финалистам предстоит виртуальный бой с Алиной Смирновой (бронзовым призёром Кубка России по тхэквондо), Артуром Акавовым (интернациональным чемпионом по боксу по версии WBO), Русланом Шамиловым (бронзовым призером двух чемпионатов России по смешанному боевому единоборству) и Федором Шумейко (призёром Европы по бразильскому джиу-джитсу).

Комментировать соревнования будет руководитель Псковского областного отделения Федерации КУДО России, комментатор ЦНС «Без Предела» Давид Мошура, судьей соревнований выступит председатель Федерация компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов.

Регистрация участников проходит до 26 мая до 23:59 включительно.

28 мая и 29 мая с 17:00 до 22:00 пройдут отборочные этап соревнований, а 31 мая в 19:00 состоится финальная часть турнира.

Изучить подробную информацию о соревнованиях можно в официальной группе региональной Федерации компьютерного спорта «ВКонтакте», а подать заявку на участие в турнире здесь >>>