Детский лагерь в Пушкинских Горах с помощью краудфандинга собирает средства на квадрокоптер для съемок фильма

17:59, 22 мая 2018, ПАИ

Администрация детского лагеря «Камчатка-Псков», работающего на территории музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах, объявила о розыгрыше путёвки в лагерь на одну из летних смен. Выиграть путёвку может любой спонсор краудфандингового проекта детской организации на портале Planeta.ru, сообщила Псковскому агентству информации ведущий PR-менеджер Planeta.ru Наталья Игнатенко.

Особенностью лагеря «Камчатка-Псков» является творческая направленность: каждый день в лагере посвящён новому направлению. Подростки 12-17 лет, живущие в разновозрастных отрядах, ставят спектакли, ходят в походы, соревнуются в спортивных играх, учатся готовить привычные блюда на костре, ставят танцы, участвуют в дебатах и снимают кино. По словам представителей лагеря, чтобы проведение кинодня было ещё более интересным, администрация лагеря запустила краудфандиговый проект по сбору средств на приобретение квадрокоптёра для лагеря на платформе Planeta.ru.

«Проект «Лётной киношколы» призван расширить возможности по созданию детьми фильмов в рамках традиционного кинодня. Уже этим летом наши дети смогут снять свой первый фильм с использованием аэродрона о Пушкинском заповеднике, месте, где расположен лагерь, показать всю красоту данных мест, уникальность природы, рассказать о достопримечательностях, связанных с жизнью и творчеством великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина», - отмечает директор лагеря Сергей Ремер.

За участие в проекте можно выбрать фирменную сувенирную продукцию лагеря, вписать своё имя в титры фильма, сделанного с помощью нового гаджета, а также получить шанс выиграть путёвку в лагерь в сто раз дешевле розничной цены. Для этого необходимо оплатить в проекте соответствующее вознаграждение и выполнить другие условия, описанные в условиях розыгрыша. Победитель розыгрыша будет определён 1 июня через специальное приложение случайным образом.

Творческие летние смены «Камчатки-Псков» пройдут с 18 июня по 1 июля и с 19 июля по 1 августа.