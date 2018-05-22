Состояние сибиреязвенных захоронений проверят в Псковской области

18:06, 22 мая 2018, ПАИ

С 23 мая на территории Псковской области планируется проведение мероприятий по контролю за ветеринарно-санитарным состоянием сибиреязвенных захоронений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном управлении ветеринарии Псковской области.

Согласно действующему законодательству, ветеринарные специалисты проводят проверки сибиреязвенных захоронений два раза в год, весной и осенью. При выявлении нарушений оформляется предписание об их устранении.

Сейчас на территории области зарегистрировано 28 сибиреязвенных захоронений. Самое раннее из них датируется 1927 годом и расположено на территории Пушкиногорского района.