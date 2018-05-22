0
18:12
Виртуальный «Бой с Чемпионом» пройдет в Пскове 28-31 мая
17:51
50 млн рублей на строительство велоцентра в Великих Луках выделило Правительство РФ
17:43
Время детское: ПАИ-live с Татьяной Богдановой (ВИДЕО)
17:27
Очередной выпуск альманаха «Миссис Псков-2018» покажут сегодня в эфире «Первого Псковского»
16:57
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы
16:38
Более 50 вылетов произвела псковская санавиация в этом году
15:52
Михаил Ведерников поручил провести рейд по псковским парковкам для инвалидов
Еще новости
Общество

50 млн рублей на строительство велоцентра в Великих Луках выделило Правительство РФ

Псковская область получит около 50 млн рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации на строительство Центра по подготовке велосипедистов в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Средства выделены в соответствии с договоренностью, достигнутой между врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым с заместителем председателя Правительства РФ Виталием Мутко.

На двусторонней рабочей встрече в марте этого года Михаил Ведерников обратился к Виталию Мутков с просьбой поддержать регион и выделить средства, необходимые для завершения строительства велоцентра, которое было сорвано по вине подрядчика в прошлом году.

Как только средства поступят в регион, будет объявлен аукцион по выбору подрядчика, который должен будет до конца этого года завершить строительство объекта.

Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 -2020 годы» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Виртуальный «Бой с Чемпионом» пройдет в Пскове 28-31 мая
22 мая 2018
Виртуальный «Бой с Чемпионом» пройдет в Пскове 28-31 мая
50 млн рублей на строительство велоцентра в Великих Луках выделило Правительство РФ
22 мая 2018
50 млн рублей на строительство велоцентра в Великих Луках выделило Правительство РФ
Время детское: ПАИ-live с Татьяной Богдановой (ВИДЕО)
22 мая 2018
Время детское: ПАИ-live с Татьяной Богдановой (ВИДЕО)
Очередной выпуск альманаха «Миссис Псков-2018» покажут сегодня в эфире «Первого Псковского»
22 мая 2018
Очередной выпуск альманаха «Миссис Псков-2018» покажут сегодня в эфире «Первого Псковского»
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы
22 мая 2018
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы 1
Более 50 вылетов произвела псковская санавиация в этом году
22 мая 2018
Более 50 вылетов произвела псковская санавиация в этом году
Михаил Ведерников поручил провести рейд по псковским парковкам для инвалидов
22 мая 2018
Михаил Ведерников поручил провести рейд по псковским парковкам для инвалидов
ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)
22 мая 2018
ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)

Идет загрузка...