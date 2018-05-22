50 млн рублей на строительство велоцентра в Великих Луках выделило Правительство РФ

17:51, 22 мая 2018, ПАИ

Псковская область получит около 50 млн рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации на строительство Центра по подготовке велосипедистов в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Средства выделены в соответствии с договоренностью, достигнутой между врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым с заместителем председателя Правительства РФ Виталием Мутко.

На двусторонней рабочей встрече в марте этого года Михаил Ведерников обратился к Виталию Мутков с просьбой поддержать регион и выделить средства, необходимые для завершения строительства велоцентра, которое было сорвано по вине подрядчика в прошлом году.

Как только средства поступят в регион, будет объявлен аукцион по выбору подрядчика, который должен будет до конца этого года завершить строительство объекта.

Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 -2020 годы» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».