Порядка 26 млн рублей поступили в бюджет Пскова от продажи муниципального имущества за прошлый год

18:30, 22 мая 2018, ПАИ

За прошлый год в бюджет Пскова от продажи муниципального имущества поступили порядка 26 млн рублей. Поступления средств от сдачи в аренду муниципального имущества составили более 12 млн 665 тысяч рублей. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Пскова Ольга Ермилова 22 мая в рамках подготовки к предстоящей сессии на заседании комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством депутата Григория Стороненкова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Ольга Ермилова также отметила, что с целью повышения уровня взыскания задолженности перед бюджетом города комитет по управлению муниципальным имуществом вел претензионно-исковую работу. В итоге по трем договорам осуществлена оплата, по четырем договорам - частичная оплата задолженности. По пяти договорам вынесены судебные приказы на общую сумму более 895 тысяч рублей.

Кроме того, в целях контроля за использованием по назначению и сохранности муниципального имущества в 2017 году КУМИ было проведено 26 плановых выездных проверок. По их результатам выдано 16 предписаний об устранении замечаний и нарушений.

Выслушав коллегу, члены комитета обменялись мнениями по поводу внешнего вида рекламных конструкций, по работе с должниками и их дальнейшему участию в тендерах, проводимых администрацией города, а также методике планирования поступлений от аренды объектов муниципальной собственности с учетом экономической ситуации. В итоге информация большинством голосов была принята к сведению, а в КУМИ будет направлен депутатский запрос по детализации информации по должникам.

Была принята к сведению и информация администрации Пскова о критериях оценки деятельности муниципального бюджетного учреждения «Псковский бизнес-инкубатор» и оптимизации штатной численности учреждения.

Кроме того, на заседании были одобрены крупные сделки муниципального предприятия города Пскова «Управление капитального строительства».

В ходе работы члены комитета согласовали администрации города решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, а также на закрепление на праве оперативного управления за Управлением городского хозяйства администрации Пскова нежилого помещения, расположенного по адресу: улица Яна Фабрициуса, 6, муниципальному предприятию Пскова «Лифтмонтажсервис», муниципальному бюджетному учреждению «Стадион «Машиностроитель» предоставление в аренду муниципального имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, без проведения торгов, предоставление в аренду индивидуальным предпринимателям и ряду муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений муниципального имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления.

На заседании комитета также было согласовано предоставление в безвозмездное пользование Псковской областной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового красного знамени общество слепых» нежилых помещений, расположенных по адресу: улица Школьная, 19, а Псковскому областному отделению общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» - части нежилого помещения, расположенного по адресу: улица Яна Фабрициуса, 2а.

Один из вопросов решением членов комитета был перенаправлен для рассмотрения в комитет по социальной политике.