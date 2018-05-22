Российская и белорусская рыбоохрана провели совместные рейды по озерам на границе Псковской и Витебской областей

18:38, 22 мая 2018, ПАИ

20 мая на реке Уща, озерах Островито, Синьша и Донское, расположенные на территории Невельского района Псковской области и Россонского района Витебской области Республики Белоруссии, в рамках плана межведомственного взаимодействия сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Белоруссии провели совместные контрольно-надзорные мероприятия, направленные на охрану водных биоресурсов на трансграничных водных объектах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, по итогам минувших рейдов на территории России инспекторами были задержаны 3 нарушителя, которым предъявили штрафы на сумму 8 тыс. рублей за нарушение Правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна и Водного кодекса РФ.

Также специалисты сняли 5 бесхозных сетей общей длиной 250 метров, 9 мереж длинной 6 метров, в естественную среду обитания выпущено 3 экземпляра леща и 1 линь.