0
18:12
Виртуальный «Бой с Чемпионом» пройдет в Пскове 28-31 мая
17:51
50 млн рублей на строительство велоцентра в Великих Луках выделило Правительство РФ
17:43
Время детское: ПАИ-live с Татьяной Богдановой (ВИДЕО)
17:27
Очередной выпуск альманаха «Миссис Псков-2018» покажут сегодня в эфире «Первого Псковского»
16:57
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы
16:38
Более 50 вылетов произвела псковская санавиация в этом году
15:52
Михаил Ведерников поручил провести рейд по псковским парковкам для инвалидов
Еще новости
Общество

Российская и белорусская рыбоохрана провели совместные рейды по озерам на границе Псковской и Витебской областей

20 мая на реке Уща, озерах Островито, Синьша и Донское, расположенные на территории Невельского района Псковской области и Россонского района Витебской области Республики Белоруссии, в рамках плана межведомственного взаимодействия сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального  управления Федерального агентства по рыболовству и Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Белоруссии провели совместные контрольно-надзорные мероприятия, направленные на охрану водных биоресурсов на трансграничных водных объектах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, по итогам минувших рейдов на территории России инспекторами были задержаны 3 нарушителя, которым предъявили штрафы на сумму 8 тыс. рублей за нарушение Правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна и Водного кодекса РФ.

Также специалисты сняли 5 бесхозных сетей общей длиной 250 метров, 9 мереж длинной 6 метров, в естественную среду обитания выпущено 3 экземпляра леща и 1 линь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Виртуальный «Бой с Чемпионом» пройдет в Пскове 28-31 мая
22 мая 2018
Виртуальный «Бой с Чемпионом» пройдет в Пскове 28-31 мая
50 млн рублей на строительство велоцентра в Великих Луках выделило Правительство РФ
22 мая 2018
50 млн рублей на строительство велоцентра в Великих Луках выделило Правительство РФ
Время детское: ПАИ-live с Татьяной Богдановой (ВИДЕО)
22 мая 2018
Время детское: ПАИ-live с Татьяной Богдановой (ВИДЕО)
Очередной выпуск альманаха «Миссис Псков-2018» покажут сегодня в эфире «Первого Псковского»
22 мая 2018
Очередной выпуск альманаха «Миссис Псков-2018» покажут сегодня в эфире «Первого Псковского»
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы
22 мая 2018
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы 1
Более 50 вылетов произвела псковская санавиация в этом году
22 мая 2018
Более 50 вылетов произвела псковская санавиация в этом году
Михаил Ведерников поручил провести рейд по псковским парковкам для инвалидов
22 мая 2018
Михаил Ведерников поручил провести рейд по псковским парковкам для инвалидов
ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)
22 мая 2018
ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)

Идет загрузка...