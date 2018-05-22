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Один человек погиб и трое пострадали при лобовом столкновении «Лады» и «Фольксвагена» в Палкинском районе

Сегодня, 22 мая, около 16:00 на 315-м километре автодороги Р-23  Санкт-Петербург – Невель в Палкинском районе произошло ДТП, в котором один человек погиб и трое, в том числе 7-летний ребёнок, получили ранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, водитель «Лады» при обгоне совершил лобовое столкновение с автомашиной «Фольксваген», ехавшей по встречной полосе. Водитель «Лады» погиб на месте. Травмы получили мужчина, управлявший иномаркой, и двое его пассажиров, в том числе ребёнок.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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