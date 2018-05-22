Международный турнир «Золотая звезда» проходит в Пскове

19:28, 22 мая 2018, ПАИ

В течение недели курсанты и студенты из России и Белоруссии соревнуются в интеллектуальных играх, которые проходят в рамках XI Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН России, турнир включает в себя брейн-ринг, а также игры «Что? Где? Когда?» и «Ворошиловский стрелок». В интеллектуальных состязаниях принимают участие 12 команд, которые сформированы из числа курсантов и студентов академии МВД Белоруссии, Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина, Санкт-Петербургского университета МВД России, академии ФСИН России (Рязань), Владимирского юридического института ФСИН России, Пермского института ФСИН России, Новгородского университета имени Ярослава Мудрого, Псковского государственного университета.

По итогам брейн-ринга первое место заняла команда «Территория 02» из Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина, второе место – «Невские львы» из Санкт-Петербургского университета МВД России, третье место завоевала команда «Химическая коррозия», представляющая Псковский государственный университет.

Вечером 22 мая командам предстоит принять участие в интеллектуально-развлекательной игре «Ворошиловский стрелок», а 25 мая сыграть в «Что? Где? Когда?». В этот же день, на торжественном закрытии XI Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече», будет назван победитель турнира «Золотая звезда».