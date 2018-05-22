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Общество

Противопожарный рейд прошел в стругокрасненской деревне Хредино

22 мая сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам в целях обеспечения пожарной безопасности на территории населенного пункта подверженного угрозе лесных пожаров деревне Хредино Стругокрасненского района в рамках профилактических операций «Лето» и «Антипал» провел мероприятие на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в ходе рейда был осуществлен обход домовладений и проведено собрание граждан, на котором с населением были проведены инструктажи и беседы в области пожарной безопасности. В ходе бесед до граждан доведена обстановка с пожарами на территории района и основные причины пожаров.

Кроме того, жителям деревни раздали листовки на противопожарную тематику. Помимо этого гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и действия при обнаружении пожара.

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