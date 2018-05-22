Подведены итоги ряда научных мероприятий международного фестиваля «Псковское вече»

20:01, 22 мая 2018, ПАИ

22 мая в рамках XI Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече» в Псковском филиале академии ФСИН России состоялись пять круглых столов и конкурс мультимедийных проектов, в которых приняли участие курсанты и студенты девяти вузов России и Белоруссии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала академии, победителем круглого стола «Современная национальная стратегия противодействия преступности: законодательство, теория и практика» стал курсант академии МВД Белоруссии Алексей Юргель, который выступил с докладом «Перспективные направления противодействия преступности в Белоруссии».

Лучшим признано выступление курсанта академии ФСИН России Ирины Усовой «Психологические особенности нравственной надежности осужденных бывших сотрудников УИС» по итогам круглого стола «Антикоррупционная деятельность в уголовно-исполнительной системе: проблемы и перспективы».

В научном мероприятии «Актуальные проблемы профессиональной подготовки сотрудников силовых структур для решения задач, возникающих при чрезвычайных обстоятельствах» победу одержал курсант Санкт-Петербургского университета МВД России Кирилл Шуликов с работой «Курсантское самоуправление как залог успешного формирования надпрофессиональных навыков специалиста XXI века».

Курсант Санкт-Петербургского университета МВД России Ксения Савченко заняла первое место по итогам работы круглого стола «Женская преступность: психологический, педагогический, духовный взгляд» с докладом «Женская преступность несовершеннолетних».

Победа в круглом столе «Актуальные вопросы организации трудовой адаптации осужденных» досталась курсанту академии МВД Белоруссии Николаю Липскому, который представил научную работу «Актуальные вопросы трудовой адаптации осужденных».

В конкурсе мультимедийных проектов «Сценарий воспитательного мероприятия для осужденных» не было равных курсанту Пермского института ФСИН России Анне Цацкиной.

Отмечается, что победители и призеры научных мероприятий были награждены дипломами и почетными грамотами.