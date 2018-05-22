0
21:26
Как предупредить кражи велосипедов рассказали в псковской полиции
20:26
Псковская областная библиотека объявила сезон летнего чтения открытым
19:28
Международный турнир «Золотая звезда» проходит в Пскове
18:12
Виртуальный «Бой с Чемпионом» пройдет в Пскове 28-31 мая
17:51
50 млн рублей на строительство велоцентра в Великих Луках выделило Правительство РФ
17:43
Время детское: ПАИ-live с Татьяной Богдановой (ВИДЕО)
17:27
Очередной выпуск альманаха «Миссис Псков-2018» покажут сегодня в эфире «Первого Псковского»
Еще новости
  • Коротко
Общество

Подведены итоги ряда научных мероприятий международного фестиваля «Псковское вече»

22 мая в рамках XI Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече» в Псковском филиале академии ФСИН России состоялись пять круглых столов и конкурс мультимедийных проектов, в которых приняли участие курсанты и студенты девяти вузов России и Белоруссии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала академии, победителем круглого стола «Современная национальная стратегия противодействия преступности: законодательство, теория и практика» стал курсант академии МВД Белоруссии Алексей Юргель, который выступил с докладом «Перспективные направления противодействия преступности в Белоруссии».

Лучшим признано выступление курсанта академии ФСИН России Ирины Усовой «Психологические особенности нравственной надежности осужденных бывших сотрудников УИС» по итогам круглого стола «Антикоррупционная деятельность в уголовно-исполнительной системе: проблемы и перспективы».

В научном мероприятии «Актуальные проблемы профессиональной подготовки сотрудников силовых структур для решения задач, возникающих при чрезвычайных обстоятельствах» победу одержал курсант Санкт-Петербургского университета МВД России Кирилл Шуликов с работой «Курсантское самоуправление как залог успешного формирования надпрофессиональных навыков специалиста XXI века».

Курсант Санкт-Петербургского университета МВД России Ксения Савченко заняла первое место по итогам работы круглого стола «Женская преступность: психологический, педагогический, духовный взгляд» с докладом «Женская преступность несовершеннолетних».

Победа в круглом столе «Актуальные вопросы организации трудовой адаптации осужденных» досталась курсанту академии МВД Белоруссии Николаю Липскому, который представил научную работу «Актуальные вопросы трудовой адаптации осужденных».

В конкурсе мультимедийных проектов «Сценарий воспитательного мероприятия для осужденных» не было равных курсанту Пермского института ФСИН России Анне Цацкиной.

Отмечается, что победители и призеры научных мероприятий были награждены дипломами и почетными грамотами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как предупредить кражи велосипедов рассказали в псковской полиции
22 мая 2018
Как предупредить кражи велосипедов рассказали в псковской полиции
Псковская областная библиотека объявила сезон летнего чтения открытым
22 мая 2018
Псковская областная библиотека объявила сезон летнего чтения открытым
Международный турнир «Золотая звезда» проходит в Пскове
22 мая 2018
Международный турнир «Золотая звезда» проходит в Пскове
Виртуальный «Бой с Чемпионом» пройдет в Пскове 28-31 мая
22 мая 2018
Виртуальный «Бой с Чемпионом» пройдет в Пскове 28-31 мая
50 млн рублей на строительство велоцентра в Великих Луках выделило Правительство РФ
22 мая 2018
50 млн рублей на строительство велоцентра в Великих Луках выделило Правительство РФ
Время детское: ПАИ-live с Татьяной Богдановой (ВИДЕО)
22 мая 2018
Время детское: ПАИ-live с Татьяной Богдановой (ВИДЕО)
Очередной выпуск альманаха «Миссис Псков-2018» покажут сегодня в эфире «Первого Псковского»
22 мая 2018
Очередной выпуск альманаха «Миссис Псков-2018» покажут сегодня в эфире «Первого Псковского»
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы
22 мая 2018
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы 2

Идет загрузка...