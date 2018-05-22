Телефон, спиннер, кеды и спортивную кофту похитил великолучанин у своего знакомого собутыльника

20:16, 22 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках местный житель похитил личные вещи у своего знакомого собутыльника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Как установлено в ходе следствия, в Великих Луках в августе 2017 года в комнате общежития на Октябрьском проспекте был совершен разбой. Выяснилось, что 22 -летний горожанин со своим приятелем пришли в гости к знакомому гражданину, с которым они распивали спиртное.

Здесь между собутыльниками произошел конфликт, в ходе которого 42-летний хозяин комнаты, угрожая 22-летнему гостю аэрозольным пистолетом, открыто похитил у него мобильный телефон, игрушку «спиннер», кеды и спортивную кофту. О произошедшем молодой человек сразу же сообщил в полицию. И по «горячим следам» подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Похищенное имущество обнаружили и изъяли.

Следственный отдел ОМВД России по Великим Лукам возбудил уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В настоящее время данное уголовное дело направлено для рассмотрения в Великолукский городской суд.