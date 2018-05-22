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Общество

Как предупредить кражи велосипедов рассказали в псковской полиции

С наступлением весенне-летнего периода в регионе участились кражи велосипедов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

«Велосипед – весьма ценное и при этом, зачастую, небрежно хранимое имущество. Этой небрежностью и халатностью все чаще пользуются злоумышленники. В основном, велосипеды похищают из подъездов жилых домов, а также с придомовых территорий и от магазинов», - отметили в полиции.

1 место: подъезды многоквартирных домов.

Не спасают ни закрытые двери на площадку, ни бдительные соседи, ни даже видеокамеры.

2 место: стоянки торгово-развлекательных центров 

То, что большое количество людей отпугнет воришку, – еще одно распространенное заблуждение. На практике  скопление народа играет угонщику только на руку, так как в толпе обычно мало кто обращает внимание на задержавшегося у велопарковки человека.

3 место: рынки и остановки общественного транспорта

Такие места, как правило, даже не оборудованы качественными парковками. Велосипедисты рассказывают о случаях, когда вору удавалось просто сломать тонкий заборчик и увезти велосипед вместе с замком. 

4 место: паркинги, где велосипед занимает место без каких-либо мер его фиксации

Иными словами, это стандартные велопарковки – железные конструкции, которые есть у магазинов, стадионов, во дворах. Их стоит рассматривать лишь как место временной остановки. 

Как обезопасить себя от кражи 

Важно понимать одно: риск угона есть всегда. Можно годами пристегивать велосипед тонким тросиком на весь день, а потом лишиться его, оставив у магазина буквально на пять минут.

Модернизируйте велосипед, сделав его узнаваемым

Нестандартного цвета рама, видоизмененные запчасти, необычная атрибутика и прочие характерные приметы привлекают много внимания – а оно может стать для веловора серьезной помехой при попытке продать краденое или просто покататься по городу. И даже если кража всё-таки будет совершена – шансы найти такой легко узнаваемый велосипед намного выше. 

Что делать, если ваш велосипед украли:

- Как только обнаружили пропажу велосипеда, сразу же звоните в полицию по телефону «02».
- Запомните или запишите время кражи.
- Постарайтесь найти свидетелей, запишите номера их телефонов и адреса проживания.
- При обращении в полицию с заявлением о краже вам понадобится паспорт, а также желательно иметь документы на велосипед, его фотографии или детальное описание. Указывая стоимость велосипеда, учитывайте все апгрейды и изменения.
- Разместите информацию о пропавшем велосипеде в Интернете на специализированных форумах.
- Сообщите о краже всем друзьям-велосипедистам. Возможно, ваш велосипед попадется на глаза в городе кому-нибудь из них.

«Если же вам удалось отыскать свой велосипед самостоятельно у нового хозяина, сразу обратитесь в полицию», - подчеркнули в полиции.

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