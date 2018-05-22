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Пропавших 21 мая школьников разыскивают в Пскове

В Пскове разыскивают трёх детей, которые ушли из дома и не вернулись домой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, 21 мая 14-летний учащийся школы №10 Никита Кузьмин ушел в школу около 8:00 и до сих пор не вернулся домой. Приметы: рост около 165 см, среднего телосложения, волосы короткие, светло-русые. Был одет в черно-серую рубашку с коротким рукавом, сине-серую ветровку, темно-синие брюки, серые кроссовки, с собой - рюкзак серого цвета.

Также утром около 7:15 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся 13-летний учащийся 6 класса средней школы №10 Владимир Сенатрусов. Приметы: рост 150 см, глаза карие, волосы темно русые. Был одет в коричневую куртку, черно белые кроссовки, черные спортивные штаны с белой полосой.

В этот же день, вечером, около 18:00 ушел из дома 12-летний учащийся 5 класса средней школы №25 Иван Гопеев. Приметы: рост около 142 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Был одет в светло-голубую рубашку, черную жилетку, черные брюки, черно-зеленые кроссовки, куртку с зелеными вставками спереди.

Просьба всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавших детях, звонить по телефону 57-10-97 или 02.

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