Поучаствовать во всероссийской премии «Ключевое слово» предлагают псковичам

21:12, 22 мая 2018, ПАИ

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов объявил о старте приема заявок на II Всероссийскую премию за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» (конкурс лучших реализованных проектов).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, эта премия инициирована Федеральным агентством по делам национальностей в 2017 году с целью содействия сохранению языкового многообразия Российской Федерации. «В прошлом году, когда премия проводилась впервые, мы получили более 500 заявок. Благодаря активному участию ведущих университетов и институтов, общественных организаций, сельских библиотек, которые проводят работу на местах, в своих населенных пунктах, а также неравнодушных жителей - ученых и просто подвижников, мы увидели, насколько актуальны вопросы сохранения и развития русского языка и языков народов России в масштабах всей страны и даже мира. Надеюсь, что в этом году интерес к премии, доказавшей свою востребованность, будет столь же высоким», - отметил Игорь Баринов.

В рамках премии предусмотрено 7 номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За продвижение языков России за рубежом», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».

Заявки принимаются до 1 сентября по электронной почте preinia@fadn.gov.ru. Затем экспертный совет, в состав которого входят известные в стране и мире ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия, приступит к оценке проектов. Победителей наградят в начале октября в Москве на форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза».

Напомним, в прошлом году лауреатами «Ключевого слова» стали: «Корпус вепсского языка» (Карелия) - лучший научный проект; «Большой словарь русского языка» (Москва) - лучший издательский проект; Научно-образовательный центр «Институт Каюма Насыри» (Татарстан) - за продвижение языков России за рубежом; «Дом карельского языка» (Карелия) - лучшая социальная инициатива; «Электронный депозитарий по фольклору обских угров и самодийцев» (Ханты-Мансийский АО) - лучший мультимедийный проект; академик Виталий Костомаров (Москва) - за особые заслуги; компания «Сахалин Энерджи» (Сахалинская область) - социально ответственный бизнес.

Положение о премии «Ключевое слово» и форма заявки размещены на сайте ФАДН России здесь>>>