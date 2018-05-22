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Общество

Операция «Внимание – каникулы!» проходит в Псковской области

Госавтоинспекция Псковской области информирует, что в период с 21 мая по 15 июня текущего года на территории региона проводится профилактическое мероприятие «Внимание – каникулы!».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, основная цель мероприятия – сокращение количества ДТП с участием несовершеннолетних и снижение тяжести последствий при подобных происшествиях.

В рамках данной операции сотрудники Госавтоинспекции проведут с детьми беседы по безопасности дорожного движения, тематические конкурсы и викторины. Личный состав Госавтоинспекции Псковской области будет ориентирован на повышенное внимание к детям-пешеходам. Дорожные полицейские усилят контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения в зонах пешеходных переходов, а также выполнением требований по организации перевозок детей.

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