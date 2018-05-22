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Общество

Пешеходную экскурсию по Дедовичам провели для дошкольников полицейские

В рамках профилактической операции «Внимание - каникулы!» на территории Псковской области сотрудники ГИБДД провели пешеходную экскурсию для ребят из детского сада №3 «Ручеек» Дедовичского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, мероприятие прошло с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Так, инспектор по пропаганде ГИБДД  Андрей Алексеев организовал пешеходную экскурсию по поселку Дедовичи. В ходе прогулки подопечные учились правильно переходить проезжую часть по пешеходному переходу, узнали, где можно и где нельзя передвигаться пешеходам.

По окончании мероприятия ребята еще раз повторили правила дорожного движения с использованием наглядных материалов, изучили сигналы светофора и  регулировщика, требования дорожных знаков. 

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