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Политика

Закон о контрсанкциях приняла Госдума РФ

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о контрсанкциях в отношении США и других недружественных государств, сообщает «Известия».

Документ даёт право президенту и кабинету министров вводить ограничительные меры против зарубежных стран, при этом санкции не коснутся жизненно важных товаров, которые не производятся в России.

В Совете Федерации заявили, что планируют поддержать закон. Эксперты отмечают, что необходимость подобных инструментов назрела давно, теперь Россия в полной мере сможет реализовывать принцип взаимности в отношениях с США.

Напомним, что ответ Госдумы последовал вслед за новыми антироссийскими санкциями США, введенными 6 апреля. В тот черный список попали 26 физических лиц и 15 компаний.

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