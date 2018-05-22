Закон о контрсанкциях приняла Госдума РФ

21:39, 22 мая 2018, ПАИ

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о контрсанкциях в отношении США и других недружественных государств, сообщает «Известия».

Документ даёт право президенту и кабинету министров вводить ограничительные меры против зарубежных стран, при этом санкции не коснутся жизненно важных товаров, которые не производятся в России.

В Совете Федерации заявили, что планируют поддержать закон. Эксперты отмечают, что необходимость подобных инструментов назрела давно, теперь Россия в полной мере сможет реализовывать принцип взаимности в отношениях с США.

Напомним, что ответ Госдумы последовал вслед за новыми антироссийскими санкциями США, введенными 6 апреля. В тот черный список попали 26 физических лиц и 15 компаний.