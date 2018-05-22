Правительство РФ планирует снизить акцизы на бензин и дизельное топливо

21:57, 22 мая 2018, ПАИ

Правительство РФ планирует снизить акцизы на автомобильный бензин и дизельное топливо. Об этом на заседании нижней палаты заявил первый заместитель председателя комитета по энергетике Сергей Есяков, сообщает РИА Новости.

По его словам, планируется снизить акцизы на бензин на 3 тысячи рублей за тонну и на 2 тысячи рублей за тонну на дизель.

Сергей Есяков также отметил, что с начала года цены на бензин выросли на 4,7%, на дизтопливо — на 9%, что гораздо выше темпов инфляции и вызвано тремя основными причинами: повышением акцизов, ростом цен на нефть и укреплением рубля.