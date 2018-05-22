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Общество

Законопроект о криптовалютах принят Госдумой РФ в первом чтении

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект «О цифровых финансовых активах», инициаторами которого выступили депутаты Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский, Олег Николаев и сенатор Николай Журавлев. За проект закона проголосовали 410 членов Госдумы, один — против, сообщается на сайте нижней палаты.

Законопроект вводит в Гражданский кодекс РФ понятие «цифровое право», под которым понимается совокупность электронных данных (цифровой код, обозначение), удостоверяющих права на вещи, иное имущество, результаты работ, оказание услуг и исключительные права.

Также понятие «цифровые деньги» (криптовалюта) и другие определения в области цифровой экономики. При этом закрепляется, что законным средством платежа они не являются. 

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